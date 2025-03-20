Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз закликав європейських партнерів не послабляти санкції проти росії. Він також нагадав, що путіну не можна довіряти навіть попри дипломатичні зусилля по завершенню війни, передає кореспондент УНН.

Прошу не послаблювати тиск на росію через війну. Санкції дуже, дуже необхідні. Санкції мають зберігатися доти, доки росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією

Глава держави закликав європейських союзників продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами держави-агресора фінансувати свою військову діяльність.

Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку росії. А ми всі знаємо, як легко москва нехтує своїми обіцянками – однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить