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Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф

Київ • УНН

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Президент України наголосив на важливості збереження санкцій, доки росія не виведе війська та не відшкодує збитки. Він закликав союзників боротися з обходом санкцій та тиснути на рф.

Зеленський закликав Єврораду посилити санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз закликав європейських партнерів не послабляти санкції проти росії. Він також нагадав, що путіну не можна довіряти навіть попри дипломатичні зусилля по завершенню війни, передає кореспондент УНН.

Прошу не послаблювати тиск на росію через війну. Санкції дуже, дуже необхідні. Санкції мають зберігатися доти, доки росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією 

- заявив Президент, виступаючи перед Європейською радою.

Глава держави закликав європейських союзників продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами держави-агресора фінансувати свою військову діяльність.

Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку росії. А ми всі знаємо, як легко москва нехтує своїми обіцянками – однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить 

- підкреслив Президент.

Зеленський наголосив, що саме тому європейські союзники України мають й далі підштовхувати росію до миру.

Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити 

- резюмував Глава держави.

Доповнення

Лідери ЄС прийшли до спільного висновку, що "наразі реальних переговорів не ведеться", попри спроби президента США Дональда Трампа покласти край війні володимира путіна проти України.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що зустріч української та американської делегацій планується в понеділок в Саудівській Аравії.

Павло Зінченко

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