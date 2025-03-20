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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зустріч делегацій України та США буде в понеділок у Саудівській Аравії – Зеленський

Київ • УНН

 • 9919 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що зустріч делегацій України та США відбудеться в понеділок. Місцем зустрічі обрано Саудівську Аравію.

Зустріч делегацій України та США буде в понеділок у Саудівській Аравії – Зеленський

Зустріч української та американської делегацій планується в понеділок в Саудівській Аравії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, які на нашу думку є цивільною інфраструктурою, Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того про що сторони домовляться, або дай Бог сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії 

- сказав Зеленський.

У кремлі анонсували нові переговори росії та США в Ер-Ріяді 24 березня20.03.25, 14:57 • 15591 перегляд

Зеленський розповів, якою може бути структура зустрічі в Саудівській Аравії.

Будуть технічні наші команди. Я так розумію, що структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, – Америка з рф. Або це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику

- зазначив Зеленський.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків для досягнення миру. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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