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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У кремлі анонсували нові переговори росії та США в Ер-Ріяді 24 березня

Київ • УНН

 • 15591 перегляди

Представники росії та США проведуть переговори в Ер-Ріяді 24 березня. Головною темою обговорення буде війна рф проти України та інші питання.

У кремлі анонсували нові переговори росії та США в Ер-Ріяді 24 березня

Переговори представників росії та США відбудуться в Ер-Ріяді 24 березня, повідомив помічник президента рф юрій ушаков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Ми сподіваємося, що консультації, які мають бути в понеділок, будуть продуктивними", - підкреслив ушаков.

Російську делегацію очолять сенатор григорій карасін та радник директора ФСБ сергій бесєда. Американську команду, за словами Ушакова, теж уже сформовано.

Раніше прессекретар путіна дмитро пєсков повідомив, що чергова зустріч у Саудівській Аравії відбудеться найближчим часом. Основною темою обговорення буде війна росії проти України, але будуть і інші питання.

"Це може бути не сама неділя. Зараз узгоджуються останні нюанси. Це початок наступного тижня. Самий початок – це стане відомо. Але йдеться дійсно про найближчі дні", - повідомив пєсков.

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена15.03.25, 15:44 • 222577 переглядiв

На запитання, чи буде головною темою переговорів війна росії проти України пєсков відповів ствердно, але наголосив, що є дуже багато пов’язаних з цим нюансів, які потребують окремого обговорення.

"Так, дійсно, адже президенти говорять і про відновлення Чорноморської ініціативи. Там також багато нюансів, які варто брати до уваги", - зазначив речник путіна.

Він наголосив, що вже набуто достатньо багатого досвіду реалізації Чорноморської ініціативи. Він також додав, що є і інші аспекти пов’язані з "українським врегулюванням", які сторони захочуть обговорити.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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