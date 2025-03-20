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В кремле анонсировали новые переговоры россии и США в Эр-Рияде на 24 марта

Киев • УНН

 • 15589 просмотра

Представители россии и США проведут переговоры в Эр-Рияде 24 марта. Главной темой обсуждения будет война рф против Украины и другие вопросы.

В кремле анонсировали новые переговоры россии и США в Эр-Рияде на 24 марта

Переговоры представителей россии и США состоятся в Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник президента рф юрий ушаков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Мы надеемся, что консультации, которые должны быть в понедельник, будут продуктивными", - подчеркнул ушаков.

Российскую делегацию возглавят сенатор григорий карасин и советник директора фсб сергей беседа. Американская команда, по словам ушакова, тоже уже сформирована.

Ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков сообщил, что очередная встреча в Саудовской Аравии состоится в ближайшее время. Основной темой обсуждения будет война россии против Украины, но будут и другие вопросы.

"Это может быть не само воскресенье. Сейчас согласовываются последние нюансы. Это начало следующей недели. Самое начало – это станет известно. Но речь действительно о ближайших днях", - сообщил песков.

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена15.03.25, 15:44 • 222555 просмотров

На вопрос, будет ли главной темой переговоров война россии против Украины, песков ответил утвердительно, но подчеркнул, что есть очень много связанных с этим нюансов, которые требуют отдельного обсуждения.

"Да, действительно, ведь президенты говорят и о возобновлении Черноморской инициативы. Там также много нюансов, которые стоит принимать во внимание", - отметил представитель путина.

Он подчеркнул, что уже приобретен достаточно богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Он также добавил, что есть и другие аспекты, связанные с "украинским урегулированием", которые стороны захотят обсудить.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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