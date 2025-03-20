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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Встреча делегаций Украины и США состоится в понедельник в Саудовской Аравии – Зеленский

Киев • УНН

 • 9918 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что встреча делегаций Украины и США состоится в понедельник. Местом встречи выбрана Саудовская Аравия.

Встреча делегаций Украины и США состоится в понедельник в Саудовской Аравии – Зеленский

Встреча украинской и американской делегаций планируется в понедельник в Саудовской Аравии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры, которые, по нашему мнению, являются гражданской инфраструктурой. То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся, или дай Бог стороны договорятся на следующей ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии 

- сказал Зеленский.

В кремле анонсировали новые переговоры россии и США в Эр-Рияде на 24 марта20.03.25, 14:57 • 15589 просмотров

Зеленский рассказал, какой может быть структура встречи в Саудовской Аравии.

Будут технические наши команды. Я так понимаю, что структура такова, что встреча будет Украины с Америкой, а потом, как говорили американские партнеры, – Америка с рф. Или это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику

- отметил Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов для достижения мира. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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