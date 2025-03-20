Встреча делегаций Украины и США состоится в понедельник в Саудовской Аравии – Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что встреча делегаций Украины и США состоится в понедельник. Местом встречи выбрана Саудовская Аравия.
Встреча украинской и американской делегаций планируется в понедельник в Саудовской Аравии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры, которые, по нашему мнению, являются гражданской инфраструктурой. То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся, или дай Бог стороны договорятся на следующей ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии
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Зеленский рассказал, какой может быть структура встречи в Саудовской Аравии.
Будут технические наши команды. Я так понимаю, что структура такова, что встреча будет Украины с Америкой, а потом, как говорили американские партнеры, – Америка с рф. Или это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов для достижения мира.