Зеленский призвал ЕС сделать невозможным блокирование решений одной страной-участницей

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Европейским советом заявил, что Европа должна разработать механизмы, которые бы помешали одной стране-участнице ЕС заблокировать решение, принятое абсолютным большинством. Он подчеркнул, что в первую очередь это касается процессов вокруг вступления нашего государства в Евросоюз, сообщает корреспондент УНН.

Обидно об этом говорить, но определенное давление нужно и в самой Европе, чтобы гарантировать, что все обещанное на самом деле происходит. Я имею в виду переговоры о вступлении Украины в ЕС и решение некоторых базовых вопросов для европейского единства - объяснил свое мнение Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это просто не по-европейски, когда один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или которые уже были согласованы. Он также напомнил, что Украина выполнила все требования, но сейчас есть серьезные трудности с открытием первого и, конечно, других переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

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"Европейские усилия, которые должны способствовать большей безопасности и миру, также постоянно тормозятся. И я считаю, что это неправильно. Европа должна иметь способ предотвращать отдельным участникам блокировать то, что нужно для всех", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что если Европа хочет стать сильнее в глобальной конкуренции, ее страны-участницы должны также работать над тем, чтобы сделать процесс принятия решений в Европе более быстрым, гибким, эффективным. И это должно касаться многих направлений - политики, обороны, экономики, промышленности или в любой другой сфере.

"Европе нужна скорость в принятии решений и четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок", - резюмировал Президент Украины.

Дополнение

Также стало известно, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила перед саммитом блока, что ЕС прямо сейчас работает над "реалистичным" планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины, "если не можем определиться прямо сейчас на весь следующий год", на фоне предложения о помощи до 40 млрд евро для Киева.