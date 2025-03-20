Зеленський закликав ЄС унеможливити блокування рішень однією країною-учасницею

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що Європа має розробити механізми, які б завадили одній країні-учасниці ЄС заблокувати рішення, прийняте абсолютною більшістю. Він підкреслив, що в першу чергу це стосується процесів навколо вступу нашої держави до Євросоюзу, повідомляє кореспондент УНН.

Прикро про це говорити, але певний тиск потрібен і в самій Європі, щоб гарантувати, що все обіцяне насправді відбувається. Я маю на увазі переговори про вступ України до ЄС та розв’язання деяких базових питань для європейської єдності - пояснив свою думку Зеленський.

Глава держави наголосив, що це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені. Він також нагадав, що Україна виконала всі вимоги, але зараз є серйозні труднощі з відкриттям першого і, звичайно, інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

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"Європейські зусилля, які мали б сприяти більшій безпеці та миру, також постійно гальмуються. І я вважаю, що це неправильно. Європа мусить мати спосіб запобігати окремим учасникам блокувати те, що потрібне для всіх", - наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо Європа хоче стати сильнішою у глобальній конкуренції, її країни учасниці мають також працювати над тим, щоб зробити процес ухвалення рішень в Європі швидшим, гнучкішим, ефективнішим. І це має стосуватися багатьох напрямків - політики, оборони, економіки, промисловості чи в будь-якої іншій сфері.

"Європі потрібна швидкість в ухваленні рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань", - резюмував Президент України.

Доповнення

Також стало відомо, що голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила перед самітом блоку, що ЄС прямо зараз працює над "реалістичним" планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України, "якщо не можемо визначитися прямо зараз на весь наступний рік", на тлі пропозиції про допомогу до 40 млрд євро для Києва.