Зеленский призвал государственные институты ускориться с договоренностями с партнерами после ночной атаки рф
Киев • УНН
Президент Украины отреагировал на ночную атаку рф, подчеркнув необходимость ускорения выполнения договоренностей с партнерами по оборонным пакетам. В результате ударов в Одессе погибли два человека, ранены пятеро, среди которых трое детей.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину, подчеркнув необходимость ускорения работы государственных институтов по выполнению согласованных с партнерами оборонных пакетов, пишет УНН.
Важно, чтобы каждое государственное учреждение, все, кто задействованы в переговорах с партнерами по поддержке защиты и устойчивости Украины, были максимально оперативными и эффективными. Нужно ускорять выполнение всего, о чем договорено на уровне лидеров. Каждый оборонный пакет сейчас – это не просто цифра, а конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни здесь, в Украине. Я благодарю всех, кто работает именно так, и всех партнеров, которые помогают Украине
Заявление прозвучало после назначения накануне нового правительства Украины во главе с Сергеем Корецким, который до этого был менеджером в сфере энергетики. Правительство назначено пока без глав Минобороны и МИД, представление кандидатур на которые является исключительными полномочиями Президента.
Говоря о ночной атаке рф, Президент указал, что в Одессе в результате ночного ракетного удара россии по жилому дому погибли два человека. Еще пятеро человек получили ранения, среди них трое детей. "Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.
15 КАБов оккупанты применили по Сумщине. В Сумах ранен человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека, добавил Президент.
Под обстрелами находились и другие регионы. В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще пятеро ранены. На Харьковщине в результате обстрела трое раненых. На Черниговщине ранен один человек. Были под обстрелами и Херсонщина, Донеччина и Днепровщина. В целом в течение ночи враг выпустил по Украине более 130 ударных дронов и 8 ракет, указал Зеленский.
Над Украиной обезвредили 5 из 8 ракет и 115 из 130 дронов, запущенных рф17.07.26, 08:28 • 2088 просмотров