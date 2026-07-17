Зеленский призвал государственные институты ускориться с договоренностями с партнерами после ночной атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину, подчеркнув необходимость ускорения работы государственных институтов по выполнению согласованных с партнерами оборонных пакетов, пишет УНН.

Важно, чтобы каждое государственное учреждение, все, кто задействованы в переговорах с партнерами по поддержке защиты и устойчивости Украины, были максимально оперативными и эффективными. Нужно ускорять выполнение всего, о чем договорено на уровне лидеров. Каждый оборонный пакет сейчас – это не просто цифра, а конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни здесь, в Украине. Я благодарю всех, кто работает именно так, и всех партнеров, которые помогают Украине