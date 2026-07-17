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Зеленский призвал государственные институты ускориться с договоренностями с партнерами после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Президент Украины отреагировал на ночную атаку рф, подчеркнув необходимость ускорения выполнения договоренностей с партнерами по оборонным пакетам. В результате ударов в Одессе погибли два человека, ранены пятеро, среди которых трое детей.

Зеленский призвал государственные институты ускориться с договоренностями с партнерами после ночной атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину, подчеркнув необходимость ускорения работы государственных институтов по выполнению согласованных с партнерами оборонных пакетов, пишет УНН.

Важно, чтобы каждое государственное учреждение, все, кто задействованы в переговорах с партнерами по поддержке защиты и устойчивости Украины, были максимально оперативными и эффективными. Нужно ускорять выполнение всего, о чем договорено на уровне лидеров. Каждый оборонный пакет сейчас – это не просто цифра, а конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни здесь, в Украине. Я благодарю всех, кто работает именно так, и всех партнеров, которые помогают Украине

- подчеркнул Зеленский в соцсетях.

Заявление прозвучало после назначения накануне нового правительства Украины во главе с Сергеем Корецким, который до этого был менеджером в сфере энергетики. Правительство назначено пока без глав Минобороны и МИД, представление кандидатур на которые является исключительными полномочиями Президента.

Говоря о ночной атаке рф, Президент указал, что в Одессе в результате ночного ракетного удара россии по жилому дому погибли два человека. Еще пятеро человек получили ранения, среди них трое детей. "Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

15 КАБов оккупанты применили по Сумщине. В Сумах ранен человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека, добавил Президент.

Под обстрелами находились и другие регионы. В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, еще пятеро ранены. На Харьковщине в результате обстрела трое раненых. На Черниговщине ранен один человек. Были под обстрелами и Херсонщина, Донеччина и Днепровщина. В целом в течение ночи враг выпустил по Украине более 130 ударных дронов и 8 ракет, указал Зеленский.

Над Украиной обезвредили 5 из 8 ракет и 115 из 130 дронов, запущенных рф17.07.26, 08:28 • 2088 просмотров

Юлия Шрамко

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