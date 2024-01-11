Зеленский прибыл в Латвию

На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники

Светлана Гринкевич подала в отставку из Львовской политехники на фоне обвинений в махинациях с закупками с участием ее мужа, бизнесмена Игоря Гринкевича.