Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.4м/с
58%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Йенс Столтенберг
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto09:23 • 11437 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 38247 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 35766 просмотра
Бренды не спасают - как выглядеть дорого без люкса - секреты известной стилисткиPhoto1 апреля, 07:36 • 49796 просмотра
SOWA откровенно рассказала о темной стороне вокальных конкурсов1 апреля, 07:16 • 51357 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Старлинк
McDonnell Douglas F-15 Eagle

Зеленский предложил план установления контроля над Ормузским проливом

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

Украина готова поделиться опытом морского коридора для деблокады пролива. Президент предлагает использовать военные конвои и сети РЭБ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к обсуждению ситуации вокруг Ормузского пролива, а также поделился собственным видением, как установить односторонний контроль над проливом, передает УНН.

Наш сигнал Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока относительно Ормузского пролива заключался в том, что мы открыты к обсуждению этого вопроса

- подчеркнул Зеленский в интервью NewsNation.

Вместе с тем, Глава государства добавил, что по состоянию на сегодня не видит ни одной страны, которая могла бы самостоятельно снять блокаду, – только совместные шаги могут дать результат. Украина имеет опыт запуска зернового коридора в Черном море, несмотря на попытки России заблокировать поставки продовольствия и других товаров. Ситуация сейчас похожа, но речь идет об энергетике.

Сибига заявил, что боевой опыт Украины может помочь восстановить судоходство в Ормузском проливе02.04.26, 20:20 • 10475 просмотров

Наше предложение – на основе нашего опыта – было таким: война и переговоры по открытию Ормузского пролива могут происходить параллельно. Стоит попробовать найти дипломатическое решение, и это может быть выгодно обеим сторонам войны. Альтернативным шагом может быть установление одностороннего контроля над проливом, как это сделала Украина с зерновым коридором. Для этого понадобятся перехватчики, военные конвои для сопровождения судов, большая интегрированная сеть РЭБ и другие инструменты. Мы готовы помочь с этим

- пояснил Зеленский.

Но пока, по словам Президента, Украина еще не вовлечена в обсуждение ситуации с Ормузским проливом.

Пока никто не обращался с таким запросом. Мы лишь делимся своими знаниями. Если однажды наши партнеры захотят ими воспользоваться, мы будем готовы

- резюмировал Зеленский.

Более 40 союзников США готовят план "Б" по Ормузскому проливу без Трампа03.04.26, 10:15 • 3756 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Черное море
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина