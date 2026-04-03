Зеленский предложил план установления контроля над Ормузским проливом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к обсуждению ситуации вокруг Ормузского пролива, а также поделился собственным видением, как установить односторонний контроль над проливом, передает УНН.

Наш сигнал Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока относительно Ормузского пролива заключался в том, что мы открыты к обсуждению этого вопроса

Вместе с тем, Глава государства добавил, что по состоянию на сегодня не видит ни одной страны, которая могла бы самостоятельно снять блокаду, – только совместные шаги могут дать результат. Украина имеет опыт запуска зернового коридора в Черном море, несмотря на попытки России заблокировать поставки продовольствия и других товаров. Ситуация сейчас похожа, но речь идет об энергетике.

Наше предложение – на основе нашего опыта – было таким: война и переговоры по открытию Ормузского пролива могут происходить параллельно. Стоит попробовать найти дипломатическое решение, и это может быть выгодно обеим сторонам войны. Альтернативным шагом может быть установление одностороннего контроля над проливом, как это сделала Украина с зерновым коридором. Для этого понадобятся перехватчики, военные конвои для сопровождения судов, большая интегрированная сеть РЭБ и другие инструменты. Мы готовы помочь с этим

Но пока, по словам Президента, Украина еще не вовлечена в обсуждение ситуации с Ормузским проливом.

Пока никто не обращался с таким запросом. Мы лишь делимся своими знаниями. Если однажды наши партнеры захотят ими воспользоваться, мы будем готовы