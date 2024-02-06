Зеленский пожелал выздоровления королю Великобритании Чарльзу ІІІ

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления Его Королевскому Величеству Королю Чарльзу III, а также передал слова поддержки от имени украинского народа, передает УНН.

"От имени украинского народа хочу передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления Его Королевскому Величеству Королю Чарльзу III. Мы помним внимание Вашего Величества к Украине и украинцам, искреннее сопереживание нам и очень ценим это. Наши мысли и молитвы с Вашим Величеством, королевской семьей и британским народом", - сообщил Зеленский в соцсети Х.

Напомним

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