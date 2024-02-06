Зеленський побажав одужання королю Великої Британії Чарльзу ІІІ

Президент України Володимир Зеленський побажав одужання Його Королівській Величності Королю Чарльзу ІІІ, а також переказав слова підтримки від імені українського народу, передає УНН.

"Від імені українського народу хочу переказати слова підтримки та побажання швидкого одужання Його Королівській Величності Королю Чарльзу ІІІ. Ми пам’ятаємо увагу Вашої Величності до України та українців, щире співпереживання нам і дуже цінуємо це. Наші думки та молитви з Вашою Величністю, королівською родиною та британським народом", - повідомив Зеленський у соцмережі Х.

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