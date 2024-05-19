Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"

"Украинцы бьют мощно! И в конце концов все наши противники будут преодолены. Поздравляю, чемпион!" Прокомментировал победу Александра Усика Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Украинцы бьют мощно!

И в конце концов все наши противники будут преодолены.

Александр Усик - абсолютный чемпион мира!

Тяжелая битва, которая доказывает: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу.

Поздравляю, чемпион!

Поздравляю, страна!

Слава Украине - написал в Telegram Владимир Зеленский.

Напомним

19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в 21 веке, объединив четыре чемпионских пояса - WBA, IBF, WBO, WBC.

Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри