Зеленський привітав Усика з перемогою над Фʼюрі:"Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу"
Київ • УНН
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі в 21 столітті, об'єднавши всі чотири головні пояси.
"Українці бʼють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Вітаю, чемпіоне!" Прокоментував перемогу Олександра Усика Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Українці бʼють потужно!
І врешті-решт усіх наших противників буде подолано.
Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу!
Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу.
Вітаю, чемпіоне!
Вітаю, країно!
Слава Україні
Нагадаємо
19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.
Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Ф'юрі 19.05.24, 02:54 • 86398 переглядiв