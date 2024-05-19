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Зеленський привітав Усика з перемогою над Фʼюрі:"Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу"

Київ • УНН

 • 25802 перегляди

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі в 21 столітті, об'єднавши всі чотири головні пояси.

"Українці бʼють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Вітаю, чемпіоне!" Прокоментував перемогу Олександра Усика Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Українці бʼють потужно!
І врешті-решт усіх наших противників буде подолано.
Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу!
Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу.
Вітаю, чемпіоне!
Вітаю, країно!
Слава Україні

- написав у Telegram Володимир Зеленський.

Нагадаємо

19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Ф'юрі 19.05.24, 02:54 • 86398 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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