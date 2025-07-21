Зеленский после заседания СНБО: ощутимые экономические результаты нужны уже через шесть месяцев
Киев • УНН
Президент Зеленский после заседания СНБО подчеркнул необходимость ощутимых экономических результатов в течение следующих шести месяцев. Он призвал к масштабированию инвестиций и реализации совместных проектов, в частности локализации производств в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что ощутимые экономические результаты нужны уже в следующие шесть месяцев, передает УНН.
Детали
Зеленский призвал ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов, в частности это касается локализации производств в Украине.
Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже в следующие шесть месяцев
Добавим
Под председательством Президента Владимира Зеленского состоялось первое заседание обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем рассмотрели вопросы экономической безопасности: поддержку украинского бизнеса, масштабирование инвестиций в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов.
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