Зеленский после заседания СНБО: ощутимые экономические результаты нужны уже через шесть месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что ощутимые экономические результаты нужны уже в следующие шесть месяцев, передает УНН.

Детали

Зеленский призвал ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов, в частности это касается локализации производств в Украине.

Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже в следующие шесть месяцев – подытожил Президент.

Добавим

Под председательством Президента Владимира Зеленского состоялось первое заседание обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем рассмотрели вопросы экономической безопасности: поддержку украинского бизнеса, масштабирование инвестиций в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов.

СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский