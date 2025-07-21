Зеленський після засідання РНБО: відчутні економічні результати потрібні вже за шість місяців

Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що відчутні економічні результати потрібні вже за наступні шість місяців, передає УНН.

Зеленський закликав відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів, зокрема це стосується локалізації виробництв в Україні.

Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обов’язково реалізовано. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців