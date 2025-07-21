Зеленський після засідання РНБО: відчутні економічні результати потрібні вже за шість місяців
Київ • УНН
Президент Зеленський після засідання РНБО наголосив на необхідності відчутних економічних результатів протягом наступних шести місяців. Він закликав до масштабування інвестицій та реалізації спільних проєктів, зокрема локалізації виробництв в Україні.
Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що відчутні економічні результати потрібні вже за наступні шість місяців, передає УНН.
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Зеленський закликав відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів, зокрема це стосується локалізації виробництв в Україні.
Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обов’язково реалізовано. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців
Додамо
Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України. На ньому розглянули питання економічної безпеки: підтримку українського бізнесу, масштабування інвестицій в Україну та реалізації спільних із партнерами проєктів.
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський21.07.25, 20:25 • 20706 переглядiв