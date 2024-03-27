Зеленский посетил больницу в Сумской области и пообщался с ранеными бойцами

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Сумщине посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений. Президент пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал президента и пресс-службу Официального интернет-представительства Президента.

"Сегодня - на Сумщине. Посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений. Для меня всегда честь поблагодарить защитников и отметить государственными наградами. Гордимся нашими воинами. Ценим работу наших врачей. Спасибо каждому медику за то, что помогаете нашим воинам, возвращаете их к жизни", - написал Зеленский.

Президент пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение в учреждении. Эти защитники получили ранения на Купянском, Бахмутском направлениях, возле села Крынки на Херсонщине.

Также Зеленский вручил раненым защитникам государственные награды: ордена "За мужество" III степени, медаль "За военную службу Украине", медаль "Защитнику Отечества".

"Президенту рассказали о ходе лечения и восстановления украинских воинов, в частности тяжелораненых. Он поинтересовался самочувствием военных и пожелал им скорейшего выздоровления", - сообщают в Офисе президента.

Напомним

Владимир Зеленский наградил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" представителей департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.