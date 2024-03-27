Зеленский посетил больницу в Сумской области и пообщался с ранеными бойцами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  53271 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  100133 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  104597 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  131624 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124459 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138372 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125697 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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25 марта 2024, 12:55  •  143455 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134818 просмотра

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24 марта 2024, 16:50  •  179869 просмотра

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  477417 просмотра

Зеленский посетил больницу в Сумской области и пообщался с ранеными бойцами

Президент Зеленский посетил раненых бойцов на Сумщине, пообщался с ними и вручил государственные награды за мужество и службу.

Война •   •  12645 просмотра
Зеленский посетил больницу в Сумской области и пообщался с ранеными бойцами

На Сумщине Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады ТрО

Президент Зеленский посетил 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны в Сумской области, обсудил с командирами оперативную обстановку и текущие потребности в вооружении и технике, а также наградил военнослужащих за мужество и защиту Украины.

Война •   •  10898 просмотра
На Сумщине Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады ТрО

На Киевщине из-за пожара в доме погибла мать с 7-летним сыном из-за пожара в доме

В селе Гоголев Киевской области мать и ее 7-летний сын погибли во время пожара в доме, вызванного коротким замыканием электропроводки.

Криминал и ЧП •   •  11661 просмотра
На Киевщине из-за пожара в доме погибла мать с 7-летним сыном из-за пожара в доме

57% от общего количества новых ФОПов открыто женщинами: какие направления самые популярные

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция, когда женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины. В 2022 году, в связи с полной масштабной войной в стране, количество новых ФЛП значительно уменьшилось, однако женщины оставались более активными в этом направлении.

Общество •   •  14041 просмотра
57% от общего количества новых ФОПов открыто женщинами: какие направления самые популярные

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку по собственному желанию. Члены комиссии судей удовлетворили его заявление.

политика •   •  11843 просмотра
Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игнатов подал в отставку

Николаев враг атаковал предварительно двумя баллистическими ракетами, пострадавших уже восемь - мэр

Две, предварительно, баллистические ракеты ударили по Николаеву, ранив 8 человек и нанеся незначительные повреждения 4 жилым домам.

Война •   •  12833 просмотра
Николаев враг атаковал предварительно двумя баллистическими ракетами, пострадавших уже восемь - мэр

С 1 апреля гумпомощь в Украину можно будет завезти только благодаря онлайн-системе

31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.

Общество •   •  12802 просмотра
С 1 апреля гумпомощь в Украину можно будет завезти только благодаря онлайн-системе

В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

В Запорожье прогремел взрыв.

Общество •   •  14702 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - британская разведка

россия планирует создать "Днепровскую речную флотилию" и бригаду катеров для защиты водных путей и островов, отделяющих оккупированные россией территории от подконтрольного Украине Херсона, но она, вероятно, будет уязвимой для украинских беспилотников.

Война •   •  13699 просмотра
"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - британская разведка

рф, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра: известно о 16 пострадавших

Российская армия впервые нанесла удар крупнокалиберной управляемой ракетой по Харькову, ранив 16 человек, в том числе 4 детей.

Война •   •  13938 просмотра
рф, предварительно, впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра: известно о 16 пострадавших