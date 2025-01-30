Зеленский показал последствия ночной атаки рф «шахедом» по Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку на Сумы, указав на важность мира не делать пауз в давлении на Россию за этот террор, и показал последствия удара рф, пишет УНН.

Детали

«Ночью россия ударила «шахедом» по Сумах. По обычной жилой многоэтажке. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Еще девять человек ранены, среди них ребенок. На месте еще продолжаются спасательные работы, продолжается разбор завалов, оказывается помощь людям», - указал Зеленский в соцсетях.

«Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев», - написал Президент Владимир Зеленский.

Удар рф по жилому дому в Сумах унес жизни 4 человек