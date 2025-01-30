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Зеленський показав наслідки нічної атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленський показав наслідки нічної атаки рф "шахедом" по Сумах

Київ • УНН

 • 115661 перегляди

Внаслідок атаки російського дрона по житловій багатоповерхівці в Сумах загинули 4 людини, 9 поранені. Президент закликав світ не припиняти тиск на рф за терор проти України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку на Суми, вказавши на важливість світу не робити пауз у тиску на росію за цей терор, та показав наслідки удару рф, пише УНН.

Деталі

"Уночі росія вдарила "шахедом" по Сумах. По звичайній житловій багатоповерхівці. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ще дев’ятеро людей поранені, серед них дитина. На місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям", - вказав Зеленський у соцмережах.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", - написав Президент Володимир Зеленський.

Удар рф по житловому будинку в Сумах забрав життя 4 людей30.01.25, 08:28 • 27858 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
sumyСуми

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