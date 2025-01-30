Зеленський показав наслідки нічної атаки рф "шахедом" по Сумах

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку на Суми, вказавши на важливість світу не робити пауз у тиску на росію за цей терор, та показав наслідки удару рф, пише УНН.

Деталі

"Уночі росія вдарила "шахедом" по Сумах. По звичайній житловій багатоповерхівці. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ще дев’ятеро людей поранені, серед них дитина. На місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям", - вказав Зеленський у соцмережах.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", - написав Президент Володимир Зеленський.

Удар рф по житловому будинку в Сумах забрав життя 4 людей