Зеленский показал первые кадры последствий атаки рф на Изюм
Киев • УНН
Российская баллистическая ракета попала в центр Изюма, разрушив часть здания городского совета. В результате атаки погибли 5 человек, еще 20 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры с масштабами разрушений после удара рф баллистической ракетой по центру Изюма, и отметил необходимость давления на россию, пишет УНН.
Детали
"Изюм. Продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу. Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие - 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.
Глава государства указал: "С этой жестокостью невозможно примириться".
"Нужно давить на россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизни", - подчеркнул Зеленский, реагируя на вражескую атаку.
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