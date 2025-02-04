Зеленский показал первые кадры последствий атаки рф на Изюм

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры с масштабами разрушений после удара рф баллистической ракетой по центру Изюма, и отметил необходимость давления на россию, пишет УНН.

Детали

"Изюм. Продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу. Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие - 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства указал: "С этой жестокостью невозможно примириться".

"Нужно давить на россию, применять как можно больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизни", - подчеркнул Зеленский, реагируя на вражескую атаку.

Количество жертв баллистического удара рф по Изюму возросло до 5