Количество жертв баллистического удара рф по Изюму возросло до 5
Киев • УНН
В Изюме в результате удара российской баллистической ракеты погибли 5 человек - обнаружено еще одно тело. Количество раненых составляет 24 человека.
В результате удара российских войск баллистической ракетой по центру Изюма в Харьковской области количество погибших возросло до пяти человек - спасатели обнаружили еще одно тело, личность погибшего устанавливается, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, количество погибших увеличилось до пяти. Спасатели деблокировали еще одно тело. Личность идентифицируют
Ранее было известно о 4 жертвах атаки рф на Изюм. По данным главы ОВА, это - две женщины и двое мужчин. "Гражданские. Данные лиц устанавливают", - указал он.
Напомним
Российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области, предварительно, баллистической ракетой, погибли 4 человека. Сначала было известно о 20 раненых, впоследствии их количество возросло до 24.