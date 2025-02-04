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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество жертв баллистического удара рф по Изюму возросло до 5

Количество жертв баллистического удара рф по Изюму возросло до 5

Киев  •  УНН

 • 9007 просмотра

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В Изюме в результате удара российской баллистической ракеты погибли 5 человек - обнаружено еще одно тело. Количество раненых составляет 24 человека.

В результате удара российских войск баллистической ракетой по центру Изюма в Харьковской области количество погибших возросло до пяти человек - спасатели обнаружили еще одно тело, личность погибшего устанавливается, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.      

К сожалению, количество погибших увеличилось до пяти. Спасатели деблокировали еще одно тело. Личность идентифицируют

- сообщил Синегубов.

Ранее было известно о 4 жертвах атаки рф на Изюм. По данным главы ОВА, это - две женщины и двое мужчин. "Гражданские. Данные лиц устанавливают", - указал он.

Напомним

Российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области, предварительно, баллистической ракетой, погибли 4 человека. Сначала было известно о 20 раненых, впоследствии их количество возросло до 24.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
izyumИзюм
kharkivХарьков

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