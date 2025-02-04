Кількість жертв балістичного удару рф по Ізюму зросла до 5

Внаслідок удару російських військ балістичною ракетою по центру Ізюма у Харківській області кількість загиблих зросла до п'яти осіб - рятувальники виявили ще одне тіло, особу загиблого наразі встановлюють, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

На жаль, кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Особу ідентифіковують - повідомив Синєгубов.

Раніше було відомо про 4 жертви атаки рф на Ізюм. За даними голови ОВА, це - дві жінки та двоє чоловіків. "Цивільні. Дані осіб встановлюють", - вказав він.

Нагадаємо

Російські війська завдали удар по Ізюму у Харківській області, попередньо, балістичною ракетою, загинули 4 людини. Спочатку було відомо про 20 поранених, згодом їх кількість зросла до 24.