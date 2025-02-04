Кількість жертв балістичного удару рф по Ізюму зросла до 5
Київ • УНН
В Ізюмі внаслідок удару російської балістичної ракети загинуло 5 осіб - виявлено ще одне тіло. Кількість поранених становить 24 особи.
Внаслідок удару російських військ балістичною ракетою по центру Ізюма у Харківській області кількість загиблих зросла до п'яти осіб - рятувальники виявили ще одне тіло, особу загиблого наразі встановлюють, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
На жаль, кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Особу ідентифіковують
Раніше було відомо про 4 жертви атаки рф на Ізюм. За даними голови ОВА, це - дві жінки та двоє чоловіків. "Цивільні. Дані осіб встановлюють", - вказав він.
Нагадаємо
Російські війська завдали удар по Ізюму у Харківській області, попередньо, балістичною ракетою, загинули 4 людини. Спочатку було відомо про 20 поранених, згодом їх кількість зросла до 24.