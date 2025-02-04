Зеленський показав перші кадри наслідків атаки рф на Ізюм

Президент України Володимир Зеленський показав перші кадри з масштабами руйнувань після удару рф балістичною ракетою по центру Ізюма, і наголосив на необхідності тиску на росію, пише УНН.

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"Ізюм. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

Глава держави вказав: "Із цією жорстокістю неможливо примиритись".

"Потрібно тиснути на росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - підкреслив Зеленський, реагуючи на ворожу атаку.

Кількість жертв балістичного удару рф по Ізюму зросла до 5