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Зеленський показав перші кадри наслідків атаки рф на Ізюм

Зеленський показав перші кадри наслідків атаки рф на Ізюм

Київ • УНН

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Російська балістична ракета влучила в центр Ізюма, зруйнувавши частину будівлі міської ради. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, ще 20 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський показав перші кадри з масштабами руйнувань після удару рф балістичною ракетою по центру Ізюма, і наголосив на необхідності тиску на росію, пише УНН.

Деталі

"Ізюм. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

Глава держави вказав: "Із цією жорстокістю неможливо примиритись".

"Потрібно тиснути на росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - підкреслив Зеленський, реагуючи на ворожу атаку.

Кількість жертв балістичного удару рф по Ізюму зросла до 504.02.25, 13:21 • 20045 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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