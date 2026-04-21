Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 48462 просмотра
Зеленский подписал законы о промышленном безвизе и общем энергорынке с ЕС

Киев • УНН

 • 1784 просмотра

Президент утвердил акты по техническому регулированию товаров и интеграции рынка электроэнергии. Это вводит европейские стандарты.

Зеленский подписал законы о промышленном безвизе и общем энергорынке с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые приближают украинские товары и энергорынок к стандартам Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Подробности

Так, проект закона 4831-ІХ является шагом к признанию украинских товаров в ЕС. В пояснительной записке указано, что целью данного нормативно-правового акта является приведение законодательства Украины в сфере аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования к законодательству Европейского Союза.

Закон является необходимым условием для заключения Соглашения ACAA ("промышленного безвиза"), внедряет европейские принципы проверки продукции и усиливает ответственность субъектов хозяйствования за соответствие продукции техническим регламентам

- отметили в Верховной Раде.

В свою очередь, проект закона 4834-ІХ предусматривает официальное присоединение украинского рынка электроэнергии к европейскому. Как отметили в парламенте, этот документ внедряет новые понятия (агрегация, гибкость, общественные энергетические объединения) и обеспечивает прозрачные и конкурентные условия для участников энергетического сектора.

Напомним

Постоянные представители Европейского Союза рассмотрят последнюю техническую поправку для запуска кредита Украине в 90 млрд евро. Сообщается, что этот вопрос внесен в повестку дня заседания комитета постоянных представителей стран ЕС 22 апреля.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Электроэнергия
Верховная Рада
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина