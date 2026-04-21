Зеленский подписал законы о промышленном безвизе и общем энергорынке с ЕС
Киев • УНН
Президент утвердил акты по техническому регулированию товаров и интеграции рынка электроэнергии. Это вводит европейские стандарты.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые приближают украинские товары и энергорынок к стандартам Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Подробности
Так, проект закона 4831-ІХ является шагом к признанию украинских товаров в ЕС. В пояснительной записке указано, что целью данного нормативно-правового акта является приведение законодательства Украины в сфере аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования к законодательству Европейского Союза.
Закон является необходимым условием для заключения Соглашения ACAA ("промышленного безвиза"), внедряет европейские принципы проверки продукции и усиливает ответственность субъектов хозяйствования за соответствие продукции техническим регламентам
В свою очередь, проект закона 4834-ІХ предусматривает официальное присоединение украинского рынка электроэнергии к европейскому. Как отметили в парламенте, этот документ внедряет новые понятия (агрегация, гибкость, общественные энергетические объединения) и обеспечивает прозрачные и конкурентные условия для участников энергетического сектора.
Напомним
