$44.080.0151.580.08
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,5% и замедление роста ВВП
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
После атаки дронов в российском Дзержинске поднялся дым возле завода взрывчатых веществ
США создают новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива и давления на Иран
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg
Мошенник под видом СБУ выманил у народной артистки более $135 тысяч, его задержали - прокуратура
Почему возникает изжога и как от нее избавиться
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца

Киев • УНН

 • 8184 просмотра

Президент Украины подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 2 августа. До этого Верховная Рада продлила срок действия мобилизации и военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на три месяца. Об этом сообщает редакция УНН.

Детали

Согласно законам № 15197 и № 15198, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на три месяца - до 2 августа.

Контекст

28 апреля Верховная Рада Украины продлила военное положение в Украине на 90 суток с 4 мая.

Также Верховная Рада продлила срок проведения всеобщей мобилизации в Украине. Документ предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой - командиры должны обеспечить условия для пребывания бойцов на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной ротацией в срок не позднее одного месяца.

