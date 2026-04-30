Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на три месяца. Об этом сообщает редакция УНН.

Детали

Согласно законам № 15197 и № 15198, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на три месяца - до 2 августа.

Контекст

28 апреля Верховная Рада Украины продлила военное положение в Украине на 90 суток с 4 мая.

Также Верховная Рада продлила срок проведения всеобщей мобилизации в Украине. Документ предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой - командиры должны обеспечить условия для пребывания бойцов на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной ротацией в срок не позднее одного месяца.