Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за антисемитизм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 5110, которым вводится уголовная ответственность за проявления антисемитизма в Украине. Об этом сообщает УНН.

Согласно пояснительной записке, целью данного законопроекта является нормирование положений Уголовного кодекса Украины в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлений в Украине.

Кроме того, данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Данный законопроект устанавливает уголовную ответственность за проявления антисемитизма в виде штрафа или ограничения свободы до пяти лет. Также предусматривается лишение свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

В апреле 2025 года в Дробицком Яру под Харьковом трое молодых людей показали нацистские жесты на мемориале жертвам Холокоста. Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства.