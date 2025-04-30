Зеленский подписал закон о комплексной поддержке ветеранов: детали
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон, предусматривающий комплексную поддержку ветеранов российско-украинской войны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" относительно формирования комплексного подхода к внутренней политике в ветеранской сфере. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
Этими изменениями предлагается создание эффективной системы определения индивидуальных потребностей ветеранов войны и предоставление им поддержки на протяжении всей жизни после завершения военной службы.
В частности, речь идет о создании условий для предоставления эффективного и доступного медицинского обслуживания, реабилитации, реабилитации, оказания психологической помощи, с учетом индивидуальных потребностей, ветеранам войны, членам их семей, членам семей погибших.
Также речь идет о создании условий для формирования программ интеграции ветеранов в территориальные общины. Еще Закон предусматривает финансовое обеспечение мероприятий и программ, направленных на поддержку и развитие ветеранской политики.
Возвращено с подписью от Президента Украины
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