Зеленський підписав закон щодо комплексної підтримки ветеранів: деталі
Київ • УНН
Президент України підписав закон, який передбачає комплексну підтримку ветеранів російсько-української війни
Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої й зовнішньої політики" щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Цими змінами пропонується створення ефективної системи визначення індивідуальних потреб ветеранів війни та надання їм підтримки протягом всього життя після завершення військової служби.
Зокрема, йдеться про створення умов для надання ефективного і доступного медичного обслуговування, реабілітації, реабілітації, надання психологічної допомоги, з урахуванням індивідуальних потреб, ветеранам війни, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих.
Також йдеться про створення умов для формування програм інтеграції ветеранів в територіальні громади. Ще Закон передбачає фінансове забезпечення заходів та програм, спрямованих на підтримку і розвиток ветеранської політики.
Повернуто з підписом від Президента України
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