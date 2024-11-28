Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые покинули воинские части или дезертировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Речь идет о проекте закона О внесении изменения в часть второй статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства в отношении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продлении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Напомним

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12095 О добровольном возвращении после СОЧ на военную службу.