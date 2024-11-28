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Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Киев  •  УНН

 • 9553 просмотра

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Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу военнообязанных, которые впервые дезертировали. Закон предусматривает возобновление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые покинули воинские части или дезертировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали 

Речь идет о проекте закона О внесении изменения в часть второй статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства в отношении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продлении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Напомним 

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12095  О добровольном возвращении после СОЧ на военную службу. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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