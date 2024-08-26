Зеленский подписал указ о жилье от государства для Героев Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины. Помощь распространяется и на семьи погибших Героев и предоставляется за счет силовых ведомств, где лицо проходило службу.
Отныне все граждане страны, которые имеют звание Герой Украины будут получать от государства жилье. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», могут предоставлять одноразовую адресную помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Кроме того, согласно документу, если звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» присвоили посмертно или в случае смерти лица с таким званием, одноразовую адресную помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания могут предоставить его членам семьи независимо от пребывания их на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В Офисе президента отмечают, что такая помощь предоставляется в пределах норм обеспечения жильем за счет Министерства обороны, МВД, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, где граждане проходят или проходили службу. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования (то есть от 26 августа, 2024 года - ред.)