Зеленский подписал указ о правовом статусе Меджлиса крымскотатарского народа
Киев • УНН
Президент предоставил Меджлису официальный статус представительного органа коренного народа. Это позволит организации участвовать в разработке государственных программ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, касающийся закрепления за Меджлисом крымскотатарского народа правового статуса представительного органа этого народа, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить решение соответствующего вопроса.
Это будет способствовать реализации права крымскотатарского народа на устойчивое развитие и обеспечению гарантий его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.
Я подписал указ, который дает вам больше реальных возможностей для защиты всего государства, всей Украины и нашего Крыма, всех наших людей и коренного народа, крымскотатарского народа, нашей безопасности и вашей безопасности, нашего права жить свободно на своей земле
Глава государства подчеркнул, что Меджлис всегда был и является представительным органом крымскотатарского народа, и теперь это закрепляется юридически и политически.
ЕСПЧ начал рассмотрение дел о запрете Меджлиса крымскотатарского народа20.10.25, 23:38 • 3767 просмотров
Добавим
Меджлис крымскотатарского народа был основан в 1991 году и является единственным высшим полномочным представительно-исполнительным органом этого народа. Однако все это время не имел соответствующего правового статуса. После решения этого юридического вопроса Меджлис, в частности, сможет участвовать в разработке государственных программ и полноценно представлять интересы крымскотатарского народа.