Зеленский подписал указ о правовом статусе Меджлиса крымскотатарского народа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, касающийся закрепления за Меджлисом крымскотатарского народа правового статуса представительного органа этого народа, передает УНН со ссылкой на ОП.

Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить решение соответствующего вопроса.

Это будет способствовать реализации права крымскотатарского народа на устойчивое развитие и обеспечению гарантий его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Я подписал указ, который дает вам больше реальных возможностей для защиты всего государства, всей Украины и нашего Крыма, всех наших людей и коренного народа, крымскотатарского народа, нашей безопасности и вашей безопасности, нашего права жить свободно на своей земле