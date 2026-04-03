$43.8150.46
ukenru
04:08 • 4976 просмотра
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.7м/с
52%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Музыкант
Чак Шумер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Китай
Сирия
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

Зеленский подписал указ о правовом статусе Меджлиса крымскотатарского народа

Киев • УНН

 • 6982 просмотра

Президент предоставил Меджлису официальный статус представительного органа коренного народа. Это позволит организации участвовать в разработке государственных программ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, касающийся закрепления за Меджлисом крымскотатарского народа правового статуса представительного органа этого народа, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить решение соответствующего вопроса.

Это будет способствовать реализации права крымскотатарского народа на устойчивое развитие и обеспечению гарантий его этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Я подписал указ, который дает вам больше реальных возможностей для защиты всего государства, всей Украины и нашего Крыма, всех наших людей и коренного народа, крымскотатарского народа, нашей безопасности и вашей безопасности, нашего права жить свободно на своей земле 

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Меджлис всегда был и является представительным органом крымскотатарского народа, и теперь это закрепляется юридически и политически.

Добавим

Меджлис крымскотатарского народа был основан в 1991 году и является единственным высшим полномочным представительно-исполнительным органом этого народа. Однако все это время не имел соответствующего правового статуса. После решения этого юридического вопроса Меджлис, в частности, сможет участвовать в разработке государственных программ и полноценно представлять интересы крымскотатарского народа.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Крым
Владимир Зеленский
Украина