Зеленский подписал новые санкционные решения: в списке спецпредставитель путина и экс-глава КСУ Тупицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении персональных санкций. В частности, ограничения введены против спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева и экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Подписал новые решения о санкциях Украины. И это сейчас особые решения. Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских должностных лиц, в частности против премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, которое распространяет пропаганду и усложняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира. Мы дадим наши предложения новых санкций соответствующим партнерам