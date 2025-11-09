Зеленский подписал новые санкционные решения: в списке спецпредставитель путина и экс-глава КСУ Тупицкий

ukenru
12:22 • 10158 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
10:18 • 18724 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
08:34 • 26132 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 34913 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 41443 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 56301 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 49851 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 50998 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 69544 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 123860 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США9 ноября, 04:29 • 10148 просмотра
Лесные пожары в Новой Зеландии: почти полсотни туристов эвакуированы, 1600 гектаров охвачены огнемPhoto9 ноября, 04:47 • 9352 просмотра
Агенты АТЕШ парализовали логистику оккупантов между Крымом и ХерсонщинойPhotoVideo9 ноября, 05:01 • 10683 просмотра
В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскамPhoto9 ноября, 05:27 • 21271 просмотра
Минус 1190 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки9 ноября, 06:21 • 19082 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 34919 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 123863 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 158506 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 110515 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 88055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Дания
Соединённые Штаты
Бельгия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 22362 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 55693 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 122329 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 60580 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 68956 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Зеленский подписал новые санкционные решения: в списке спецпредставитель путина и экс-глава КСУ Тупицкий

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении персональных санкций против восьми физических и пяти юридических лиц. Ограничения касаются спецпредставителя путина Кирилла Дмитриева, экс-главы КСУ Александра Тупицкого, а также российских издательств.

Зеленский подписал новые санкционные решения: в списке спецпредставитель путина и экс-глава КСУ Тупицкий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении персональных санкций. В частности, ограничения введены против спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева и экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Подписал новые решения о санкциях Украины. И это сейчас особые решения. Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских должностных лиц, в частности против премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, которое распространяет пропаганду и усложняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира. Мы дадим наши предложения новых санкций соответствующим партнерам

- написал Зеленский.

По его словам, в сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его "кошельков", функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов.

"Начинаем также и работу по российским издательствам, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано", - добавил Зеленский.

Так, согласно указу №835/2025, санкции введены против пяти юридических лиц, среди которых:

  • "Книжный мир";"Издательство "Вече";
    • "Издательство Центрполиграф";
      • "Издательство Яуза";
        • "Издательский дом "Питер".

          Также указом №834/2025, санкции введены против 8 физических лиц, в частности против:

          • Кирилла Дмитриева - спецпредставитель Путина;
            • Алексея Комкова - возглавлял 5-ю службу ФСБ, которая занимается контрразведкой в странах СНГ;
              • Оксаны Лут - министр сельского хозяйства РФ;
                • Александра Тупицкого - экс-глава Конституционного суда Украины.

                   Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград Украины, ограничение торговых операций и т.д.

                  Напомним 

                  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях - синхронизации Украиной 19-го пакета санкций ЕС против России, новых санкциях против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике, а также анонсировал новые решения СНБО против российского военного производства, пропагандистов и коллаборационистов и ответ на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников.

                  Игорь Тележников

                  ПолитикаНовости Мира
                  Санкции
                  Кабинет Министров Украины
                  Война в Украине
                  Владимир Путин
                  Европейский Союз
                  Владимир Зеленский
                  Украина