Зеленский подписал новые санкционные решения: в списке спецпредставитель путина и экс-глава КСУ Тупицкий
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении персональных санкций против восьми физических и пяти юридических лиц. Ограничения касаются спецпредставителя путина Кирилла Дмитриева, экс-главы КСУ Александра Тупицкого, а также российских издательств.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении персональных санкций. В частности, ограничения введены против спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева и экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Подписал новые решения о санкциях Украины. И это сейчас особые решения. Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских должностных лиц, в частности против премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, которое распространяет пропаганду и усложняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира. Мы дадим наши предложения новых санкций соответствующим партнерам
По его словам, в сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его "кошельков", функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов.
"Начинаем также и работу по российским издательствам, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано", - добавил Зеленский.
Так, согласно указу №835/2025, санкции введены против пяти юридических лиц, среди которых:
- "Книжный мир";"Издательство "Вече";
- "Издательство Центрполиграф";
- "Издательство Яуза";
- "Издательский дом "Питер".
Также указом №834/2025, санкции введены против 8 физических лиц, в частности против:
- Кирилла Дмитриева - спецпредставитель Путина;
- Алексея Комкова - возглавлял 5-ю службу ФСБ, которая занимается контрразведкой в странах СНГ;
- Оксаны Лут - министр сельского хозяйства РФ;
- Александра Тупицкого - экс-глава Конституционного суда Украины.
Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград Украины, ограничение торговых операций и т.д.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых санкционных решениях - синхронизации Украиной 19-го пакета санкций ЕС против России, новых санкциях против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике, а также анонсировал новые решения СНБО против российского военного производства, пропагандистов и коллаборационистов и ответ на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников.