Зеленский почтил память жертв Голодомора: 90 лет назад мир не мог увидеть правду

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру в День памяти жертв голодоморов. Как сообщает УНН своем обращении глава государства поблагодарил всех, кто восстанавливает историческую память о страшных событиях.

"Ежегодно в конце ноября мы чувствуем холод и мороз по коже. Независимо от погодных условий и нашего местонахождения. Холод внутри наших сердец, когда всех нас объединяет тяжелая дата - четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. Когда мы чувствуем большую боль и гнев одновременно. От невозможности забыть, понять и тем более простить ужасные преступления геноцида, который пережил украинский народ в ХХ веке.

Мужчины, женщины, дети. Миллионы невинных и замученных. Бесчисленные и бесчисленные. Бесчисленные тогда. Когда в графе "причина смерти" писали что угодно, кроме правды. Бездушно "списывали" людей тысячами, не считали нужным считать, не считали людей людьми. Бессчетные в целом. Сколько их, заморенных голодом, просто падало в поле, на дороге, у себя на во дворе? Сколько не нашли? Сколько не искали? Когда вожди имели одну потребность - чтобы все молчали, а родные не имели ни возможности, ни сил искать и доказывать правду, а дальше - искать уже было некому. Сколько их было?

Точного ответа на этот вопрос никто не знает. Как и ответы на другие вопросы. Как можно хотеть убить целый народ, стереть целую нацию? Как можно отбирать у людей последнее? Последнюю еду, последние средства к существованию. последние средства к существованию, последнюю надежду на жизнь и шанс на спасение. Нормальные люди не способны представить себе и понять это. Но есть то, что мы точно знаем. Нас пытались истребить, смирить, замучить. Не смогли", - говорится в обращении главы государства.

Сегодня 90-я годовщина Голодомора 1932-33 годов: мир узнает правду о геноциде против украинцев, который россия пытается повторить

Он отметил, что годами от мира скрывать правду чтобы страшные преступления были забыты навсегда.

"Я благодарю всех, кто вместе с Украиной восстанавливает историческую правду и справедливость. Кто называет вещи своими именами. И кто не позволяет именам виновных в преступлениях геноцида, в преступлениях войны спрятаться за ложью о якобы непричастности. 90 лет назад мир не мог видеть в полной мере в полной мере, что происходит на самом деле. Сейчас нет тех, кто бы не видел. Есть только те, кто выбирает не замечать. Их немного. И будет еще меньше. Правда прокладывает себе путь. На этом пути мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить преступления настоящего.

В прошлом веке из Москвы пришёл голод. Сейчас оттуда звучат слова отрицания. И каждое из таких слов отрицания на самом деле звучит как признание: им нужен голод как оружие и в дальнейшем. Голод, холод, террор. Каждая тонна похищенного ими сейчас зерна, блокада каждого нашего города, каждый российский удар по нашим портам теперь, по украинским зернохранилищам и нашим элеваторах, каждый "шахед", который целится по нашей логистике, каждая российская ракета, чья траектория - против украинской жизни, - все это прошлое, которое вернулось, потому что не было осуждено вовремя. Это процесс, где линия тоталитарной советской политики и линия политики современной России образуют вместе знак "равно". Зло не было остановлено. Не было искуплено. И сейчас мы его останавливаем", - сказал Президент.