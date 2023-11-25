Сегодня 90-я годовщина Голодомора 1932-33 годов: мир узнает правду о геноциде против украинцев, который россия пытается повторить
Киев • УНН
Украинцы чтят память жертв Голодомора 1932-33 годов и других искусственных голодов созданных советской властью на территории Украины, которые привели к миллионам смертей. Сейчас геноцид украинского народа путем войны пытается осуществить россия.
Сегодня, в последнюю субботу ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора украинского народа 1932-33 годов. А также Голодоморов на территории современной Украины 1921-23 и 1946-47 годов, пишет УНН.
До десяти миллионов жертв
90 лет назад состоялся один из самых страшных актов геноцида в истории человечества, когда целую нацию пытались уничтожить путем искусственно созданного голода.
В 1928 году советская власть начала насильственную коллективизацию. Зажиточных украинских крестьян, которые отказывались вступать в колхозы, и их семьи лишали всего имущества, арестовывали, расстреливали или отправляли в Сибирь.
В 1932 году власти ссср установили для украинских крестьян абсолютно нереальные нормы хлебозаготовок.
Карательные органы отбирали у людей абсолютно все зерно и другие продукты. Возле сел выставляли заградительные отряды, чтобы люди не могли сбежать в города.
Доведенные до отчаяния, обессиленные мужчины и женщины прибегали к таким ужасным поступкам, как людоедство.
До сих пор историки дискутируют - сколько людей в Украине умерло во время тех ужасных событий. Количество жертв Голодомора 1932-33 годов колеблется от трех до десяти миллионов.
Мир узнает правду
Правду о Голодоморе замалчивала не только советская власть. Много лет подряд пророссийские силы в Украине пытались доказывать, что никакого Голодомора не было.
В 2006 году Верховная Рада приняла закон, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.
С каждым годом ужасную правду о событиях тех лет узнают в других странах мира.
Голодомор геноцидом Украинского народа признали 28 стран мира, 33 штата США.
55 стран-членов ООН и ЕС на днях подписали, инициированную Украиной, декларацию по случаю 90-й годовщины Голодомора.
Это особенно важно в контексте того, что даже спустя почти века россия не прекращает попыток уничтожить украинцев и совершить геноцид против нашего народа - теперь путем кровавой войны.
Свеча памяти
Ежегодно в этот день память жертв Голодоморов ровно в 16:00 почтили минутой молчания. На площадях, возле мемориалов и памятников зажигают свечи.
Также с наступлением темноты свечу стоит зажечь дома, и поставить ее на подоконник. Мерцающий огонек будет символом памяти о миллионах жертв, и одновременно лучом надежды и веры в нашу победу.
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Сегодня 90-я годовщина Голодомора 1932-33 годов: мир узнает правду о геноциде против украинцев, который россия пытается повторить
Украинцы чтят память жертв Голодомора 1932-33 годов и других искусственных голодов созданных советской властью на территории Украины, которые привели к миллионам смертей. Сейчас геноцид украинского народа путем войны пытается осуществить россия.
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