Президент поблагодарил всех кто, помогал с ликвидацией последствий сегодняшних российских атак по Киеву, Одессе и Николаеву

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех кто задействован в ликвидации последствий российских ударов по Киеву, Одессе и Николаеву. Он также призвал людей оказывать помощь пострадавшим даже если они о том не заявляют вслух. Слова главы государства цитирует УНН.

Я благодарен всем, кто работает ради города, всем, кто заботится о людях и помогает ближнему. Сейчас чрезвычайно важно обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке, и даже если людям бывает неудобно просить других о помощи, пожалуйста, обратите внимание сами, поддержите, не оставляйте людей наедине со сложностями. - призвал Президент.

Детали

Отдельно Зеленский поблагодарил всех тех, кто непосредственно работает для ликвидации последствий российских ударов.

Киев - баллистика сегодня, повреждены дома, здание академии искусств. Пострадали люди - всем оказана необходимая помощь. Слава богу, в академии не было детей. Разбор завалов продолжается весь день. Одесса и Николаев - после ударов по энергообъектам ситуация непростая, все необходимые службы, ремонтные бригады были задействованы. Днем снова удар по Одессе - люди были травмированы. Харьков - до сих пор особенно сложно, но каждый день понемногу добавляет энергии городу. - напомнил хронику дня Зеленский.

Контекст

25 марта Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней. В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма. По данным руководителя ЦПД при СНБО, во время сегодняшней атаки на Киев россияне использовали ракету "Циркон". В общем пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка, и 2 были госпитализированы.

Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, вызвав разрушения и ранения.