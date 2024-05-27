Зеленский планирует рабочий визит в Испанию на следующей неделе - Reuters

Президент Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в Испанию в начале следующей недели. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Сообщается, что президент прибудет в Мадрид, где он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом, а после него - с королем Фелипе VI.

Планируется, что после встречи состоится пресс-конференция.

Контекст

Президенту Украины пришлось отменить свой визит в Испанию, который был запланирован на 17 мая, и еще ряд европейских стран из-за начала повторного наступления войск РФ в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Зеленский посетит Мадрид для подписания двустороннего соглашения по безопасности.

Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент