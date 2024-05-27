Зеленський планує робочий візит до Іспанії наступного тижня – Reuters
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський планує наступного тижня здійснити робочий візит до Іспанії, де зустрінеться з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом та королем Феліпе VI у Мадриді.
Президент Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Іспанії на початку наступного тижня. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що президент прибуде до Мадрида, де він зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, а після нього - з королем Феліпе VI.
Планується, що після зустрічі відбудеться пресконференція.
Контекст
Президенту України довелося скасувати свій візит до Іспанії, який був запланована на 17 травня, та ще низки європейських країн через початок повторного наступу військ рф у Харківській області.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом Зеленський відвідає Мадрид для підписання двосторонньої безпекової угоди.
Зеленський скасував візит до Португалії та Іспанії – ЗМІ 15.05.24, 09:54 • 25413 переглядiв