Зеленский о защите от российского террора: "Главное сейчас - скорость"

Президент Владимир Зеленский в среду отметил, что сейчас главной задачей для Украины является скорость реализации договоренностей с западными лидерами по военной помощи Украине и поиска политических решений для защиты от российского террора, передает УНН.

Главное сейчас - скорость. Скорость реализации договоренностей с партнерами о поставках оружия для наших воинов. Скорость преодоления всех российских схем обхода санкций. Скорость поиска политических решений для того, чтобы защитить жизнь от российского террора - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, каждый лидер, который не теряет времени, является "спасителем жизни". А каждое государство, которое умеет действовать оперативно, защищает мировой порядок, основанный на правилах.

"Я благодарю каждого и каждую в мире, кто помогает нашим людям восстанавливать нормальную жизнь после российских ударов. Спасибо всем, кто помогает нашим воинам защищать города и села Украины от российского зла", - написал глава государства.

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине