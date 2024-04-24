Зеленский о защите от российского террора: "Главное сейчас - скорость"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  17423 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  71390 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  91918 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  135549 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  156874 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153813 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153800 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122651 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  158078 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224796 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Эксклюзив

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"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  168191 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  209953 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  473674 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  391624 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  437784 просмотра

Зеленский о защите от российского террора: "Главное сейчас - скорость"

Сейчас для Украины важна скорость реализации договоренностей с западными лидерами по военной помощи Украине и поиска политических решений для защиты от российского террора, заявил Президент Владимир Зеленский.

Война •   •  3785 просмотра
Зеленский о защите от российского террора: "Главное сейчас - скорость"

Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение

Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и оборота в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.

Война •   •  3701 просмотра
Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение

Сестра северокорейского диктатора хочет создать "огромный военный потенциал" в КНДР

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что КНДР продолжит развивать свою "превосходящую и самую мощную военную силу" для защиты своего суверенитета, безопасности и регионального мира.

Новости Мира •   •  3520 просмотра
Сестра северокорейского диктатора хочет создать "огромный военный потенциал" в КНДР

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

САП будет ходатайствовать о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, которого уличили в завладении государственной землей.

Криминал и ЧП •   •  17423 просмотра
Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает, что Совет ЕС завершит дискуссию по использованию средств от арестованных российских активов для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, поскольку блок считает, что это юридически обосновано.

Война •   •  4008 просмотра
"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

Некоторые дома в Святошинском районе Киева остались без света из-за аварии, но энергетики обещают восстановить его в течение двух часов.

Киев •   •  3148 просмотра
В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 до 75 000 человек для усиления защиты границ от российской агрессии.

Война •   •  4112 просмотра
Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

россия намерена усилить свои удары по инфраструктуре и логистике Украины и активизировать наступательные операции до прибытия американской помощи, чтобы нанести максимальный ущерб и воспользоваться ограничениями на поставки украинских материалов.

Война •   •  3867 просмотра
россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Британская разведка сообщает о рекордном дезертирстве 7400 мобилизованных российских солдат с сентября 2022 года, с наибольшим количеством случаев в московском регионе.

Война •   •  3721 просмотра
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Из-за российских ракетных ударов, которые повредили электростанции, Украина испытывает дефицит электроэнергии и уже третий день подряд получает экстренную помощь от международных партнеров, в то время как потребление электроэнергии в стране продолжает расти.

Война •   •  4239 просмотра
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго