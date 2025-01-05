Зеленский объяснил, почему олигархи или Ермак не могут им управлять

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что единственный, кто может на него влиять, - это его сын. Олигархи или другие влиятельные лица не имеют над ним власти. Об этом он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Детали

Со мной в целом сложно. Я амбициозный человек. Я не могу никому подчиняться. Я могу жить по правилам, по законам. И я считаю, что это единственное, что на сегодня может контролировать любого человека. Это правила и законы того общества или того государства, где ты находишься - отметил Зеленский.

Президент также напомнил о своем разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом, во время которого он четко дал понять, что на него нельзя влиять

Кто на меня может влиять - только мой мальчик, мой сын. Это факт. Когда он звонит и что-то просит, я поднимаю руки вверх. И здесь я ничего не могу сделать, потому что есть дети, у меня нет на них времени. И поэтому, когда есть эти минуты, они для меня дороги и важны. Я готов сделать все. Также, наверное, родители. Но это для меня не авторитет - отметил Президент.

Зеленский отметил, что никакие олигархи не имеют власти над ним и не могут контролировать его действия.

Он коснулся и темы борьбы с олигархами, заявив, что в Украине сейчас есть примеры реальных приговоров для влиятельных лиц.

И поэтому у нас олигархи или сбежали, или сидят в тюрьме, потому что олигархи обычно контролируют потоки, людей и влияют на политику. И у нас есть конкретные примеры с приговорами. Это не просто люди под домашним арестом, не просто решение о замороженных активах или наложенных санкциях. Это конкретные люди, которые находятся за решеткой. Я думаю, что это ответ на вопрос о влиятельности - добавил Зеленский.

Он также отметил, что его команда действует как система, которая выполняет задачи.

А другие люди по вертикали выполняют задачи, как мои менеджеры. Андрей - один из таких менеджеров. И я доволен, что у меня есть такие люди - сказал Зеленский.

Нам важно, чтобы Трамп знал обо всем, что происходит от Украины - Зеленский