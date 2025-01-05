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Зеленский объяснил, почему олигархи или Ермак не могут им управлять

Зеленский объяснил, почему олигархи или Ермак не могут им управлять

Киев  •  УНН

 • 4014 просмотра

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Президент Украины заявил, что только его сын имеет настоящее влияние на него, а олигархи и другие влиятельные лица не могут им управлять. Зеленский подчеркнул, что живет по законам и правилам государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что единственный, кто может на него влиять, - это его сын. Олигархи или другие влиятельные лица не имеют над ним власти. Об этом он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН

Детали

Со мной в целом сложно. Я амбициозный человек. Я не могу никому подчиняться. Я могу жить по правилам, по законам. И я считаю, что это единственное, что на сегодня может контролировать любого человека. Это правила и законы того общества или того государства, где ты находишься

- отметил Зеленский.

Президент также напомнил о своем разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом, во время которого он четко дал понять, что на него нельзя влиять

Кто на меня может влиять - только мой мальчик, мой сын. Это факт. Когда он звонит и что-то просит, я поднимаю руки вверх. И здесь я ничего не могу сделать, потому что есть дети, у меня нет на них времени. И поэтому, когда есть эти минуты, они для меня дороги и важны. Я готов сделать все. Также, наверное, родители. Но это для меня не авторитет

- отметил Президент.

Зеленский отметил, что никакие олигархи не имеют власти над ним и не могут контролировать его действия.

Он коснулся и темы борьбы с олигархами, заявив, что в Украине сейчас есть примеры реальных приговоров для влиятельных лиц.

И поэтому у нас олигархи или сбежали, или сидят в тюрьме, потому что олигархи обычно контролируют потоки, людей и влияют на политику. И у нас есть конкретные примеры с приговорами. Это не просто люди под домашним арестом, не просто решение о замороженных активах или наложенных санкциях. Это конкретные люди, которые находятся за решеткой. Я думаю, что это ответ на вопрос о влиятельности

- добавил Зеленский.

Он также отметил, что его команда действует как система, которая выполняет задачи.

А другие люди по вертикали выполняют задачи, как мои менеджеры. Андрей - один из таких менеджеров. И я доволен, что у меня есть такие люди

- сказал Зеленский.

Нам важно, чтобы Трамп знал обо всем, что происходит от Украины - Зеленский5 янв. 2025, 20:47 • 8927 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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