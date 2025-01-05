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Зеленський пояснив, чому олігархи або Єрмак не можуть ним керувати

Київ • УНН

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Президент України заявив, що лише його син має справжній вплив на нього, а олігархи та інші впливові особи не можуть ним керувати. Зеленський підкреслив, що живе за законами та правилами держави.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що єдиний, хто може на нього впливати, — це його син. Олігархи чи інші впливові особи не мають над ним влади. Про це він розповів в інтерв‘ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН

Деталі

Зі мною в цілому складно. Я амбітна людина. Я не можу нікому підкорятись. Я можу жити за правилами, за законами. І я вважаю, що це єдине, що на сьогодні може контролювати будь-яку людину. Це правила і закони того суспільства або тієї держави, де ти знаходишся

- зазначив Зеленський.

Президент також нагадав про свою розмову з експрезидентом США Дональдом Трампом, під час якої він чітко дав зрозуміти, що на нього не можна впливати

Хто на мене може впливати — тільки мій хлопчик, мій син. Це факт. Коли він дзвонить і щось просить, я піднімаю руки вгору. І тут я нічого не можу зробити, бо є діти, у мене немає на них часу. І тому, коли є ці хвилини, вони для мене дорогі та важливі. Я готовий зробити все. Також, напевно, батьки. Але це для мене не авторитет

- зазначив Президент.

Зеленський зазначив, що жодні олігархи не мають влади над ним і не можуть контролювати його дії.

Він торкнувся і теми боротьби з олігархами, заявивши, що в Україні наразі є приклади реальних вироків для впливових осіб.

І тому у нас олігархи або втекли, або сидять у тюрмі, бо олігархи зазвичай контролюють потоки, людей і впливають на політику. І в нас є конкретні приклади з вироками. Це не просто люди під домашнім арештом, не просто рішення про заморожені активи чи накладені санкції. Це конкретні люди, які знаходяться за гратами. Я думаю, що це відповідь на питання щодо впливовості

- додав Зеленський.

Він також зазначив, що його команда діє як система, яка виконує завдання.

А інші люди по вертикалі виконують завдання, як мої менеджери. Андрій — один із таких менеджерів. І я задоволений, що в мене є такі люди

- сказав Зеленський.

Нам важливо, щоб Трамп знав про усе, що відбувається від України - Зеленський05.01.25, 22:47 • 23615 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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