Зеленский обсудил с главой Конгресса депутатов Испании оборонное сотрудничество и возвращение украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь. Обсудили оборонное сотрудничество, где ключевыми приоритетами Украины являются противовоздушная оборона и развитие программ PURL и SAFE, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Глава государства поблагодарил парламент, правительство и весь народ Испании за поддержку Украины. Президент отметил принятые политические решения с начала полномасштабного российского вторжения, в частности, относительно военной и гуманитарной помощи.

Испания приняла 265 тысяч украинцев и обещает продолжать поддержку Украины

По данным ОП, особое внимание — Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины и усилиям по возвращению украинских детей, похищенных россией.

За все эти тяжелые недели, месяцы и годы войны вы поддерживали нас, более 20 резолюций было поддержано Конгрессом. И мы за это очень благодарны. Мы благодарим за то, что вы решили поддержать будущий Трибунал против агрессии Российской Федерации. Также, безусловно, вопрос наших детей. Этот вопрос актуален

Глава Конгресса депутатов Испании подчеркнула, что ее страна будет способствовать возвращению украинских детей и внедрять соответствующие инициативы на уровне Конгресса.

Отдельно во время встречи речь шла об евроинтеграционном пути Украины. Президент отметил, что полноправное членство Украины в Евросоюзе является надежной гарантией безопасности для нашего государства и всей Европы. Франсина Арменголь заверила в поддержке со стороны Испании.

Мы стараемся усилить нашу поддержку в различных сферах, в частности в вопросе евроинтеграции. Мы всегда готовы помочь, возможно, и в технических моментах. Мы уже 40 лет в Евросоюзе. Конечно, все, что мы можем сделать, мы сделаем для вас. И также на уровне нашего правительства, которое постоянно демонстрирует нашу поддержку