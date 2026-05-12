Зеленский обсудил с главой Конгресса депутатов Испании оборонное сотрудничество и возвращение украинских детей

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Зеленский обсудил с главой Конгресса Испании ПВО и спецтрибунал. Испания поддержит возвращение похищенных детей и евроинтеграцию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Конгресса депутатов Испании Франсиной Арменголь. Обсудили оборонное сотрудничество, где ключевыми приоритетами Украины являются противовоздушная оборона и развитие программ PURL и SAFE, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Глава государства поблагодарил парламент, правительство и весь народ Испании за поддержку Украины. Президент отметил принятые политические решения с начала полномасштабного российского вторжения, в частности, относительно военной и гуманитарной помощи.

Зеленский и Арменголь обсудили оборонное сотрудничество, где ключевыми приоритетами Украины являются противовоздушная оборона и развитие программ PURL и SAFE.

Испания приняла 265 тысяч украинцев и обещает продолжать поддержку Украины12.05.26, 14:20 • 2734 просмотра

По данным ОП, особое внимание — Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины и усилиям по возвращению украинских детей, похищенных россией.

За все эти тяжелые недели, месяцы и годы войны вы поддерживали нас, более 20 резолюций было поддержано Конгрессом. И мы за это очень благодарны. Мы благодарим за то, что вы решили поддержать будущий Трибунал против агрессии Российской Федерации. Также, безусловно, вопрос наших детей. Этот вопрос актуален 

— сказал Зеленский.

Глава Конгресса депутатов Испании подчеркнула, что ее страна будет способствовать возвращению украинских детей и внедрять соответствующие инициативы на уровне Конгресса.

Отдельно во время встречи речь шла об евроинтеграционном пути Украины. Президент отметил, что полноправное членство Украины в Евросоюзе является надежной гарантией безопасности для нашего государства и всей Европы. Франсина Арменголь заверила в поддержке со стороны Испании.

Мы стараемся усилить нашу поддержку в различных сферах, в частности в вопросе евроинтеграции. Мы всегда готовы помочь, возможно, и в технических моментах. Мы уже 40 лет в Евросоюзе. Конечно, все, что мы можем сделать, мы сделаем для вас. И также на уровне нашего правительства, которое постоянно демонстрирует нашу поддержку 

— сказала глава Конгресса депутатов Испании.

Испания заявила о поддержке переговоров о мире только при участии Украины12.05.26, 14:42 • 2316 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира