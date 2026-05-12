Испания приняла 265 тысяч украинцев и обещает продолжать поддержку Украины
Киев • УНН
Испания приняла 265 тысяч украинцев и продолжит поддержку Украины, заявила глава парламента.
Испания с начала полномасштабной войны приняла 265 тысяч украинцев и продолжит поддерживать Украину во всех сферах. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь, передает УНН.
Детали
По словам Арменголь, Испания является одной из стран ЕС, принявших больше всего украинских беженцев.
Испания является четвертой страной с крупнейшей украинской диаспорой, находящейся под временной защитой ЕС. С начала конфликта мы приняли 265 тысяч украинцев, которые пользуются временной защитой в нашей стране
Председатель Конгресса депутатов Испании подчеркнула, что поддержка Украины не ограничивается только экономической или военной помощью.
"Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы облегчить сложные условия, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы как внутри, так и за пределами страны, и особенно самые уязвимые слои населения – дети", – сказала Арменголь.
Она также напомнила, что Испания участвует в международной коалиции по возвращению украинских детей.
"Испания является частью международной коалиции за возвращение украинских детей и полностью предана этой цели", – отметила она.
Арменголь подчеркнула, что Мадрид и в дальнейшем будет поддерживать Украину.
"Наша страна будет продолжать оказывать регулярную поддержку Украине во всех сферах, помогать защищать ее суверенитет, независимость, демократию и территориальную целостность от российской агрессии", – заявила глава испанского парламента.
Союзники опасаются влияния на Украину удара войны с Ираном по запасам оружия США - WP12.05.26, 09:20 • 2840 просмотров