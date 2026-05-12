Союзники опасаются влияния на Украину удара войны с Ираном по запасам оружия США - WP

Союзники США в Европе все больше обеспокоены ключевой программой администрации Трампа по вооружению Украины на фоне того, как война с Ираном истощает американские запасы, а некоторые страны ставят под сомнение то, как Пентагон расходует эти средства, со ссылкой на 10 дипломатов, чиновников и помощников из Конгресса сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Ключевой проблемой являются длительные задержки с продажей американского оружия, вызванные войной с Ираном, где американские военные быстро исчерпали свои запасы высокоточного оружия во время совместной кампании с Израилем.

Администрация Трампа не перенаправляла оборудование, обещанное Украине, с момента начала атаки на Иран, заявили чиновники. Но европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что дефицит оружия в США, который уже влияет на их собственные заказы, также может привести к задержкам для Украины.

Европейские страны закупают американское оружие для Украины в рамках инициативы под названием PURL, которая была согласована при посредничестве НАТО прошлым летом. Соглашение преследовало цель обеспечить поток вооружения, которое мог предоставить только Пентагон, — например, ракеты ПВО для защиты украинских городов от российских ударов.

Но в последние месяцы некоторые европейские столицы стали более скептически относиться к программе, а некоторые даже колеблются обещать новые средства, сказали источники.

"Европейцы колеблются, потому что растет недоверие и нехватка уверенности относительно того, что произойдет с деньгами", так как война с Ираном затягивается, сказал один европейский чиновник, добавив: "Взносы [в PURL] были, но не слишком много".

Администрация Трампа в течение последнего года также давила на европейские столицы, чтобы те покупали американское оружие для собственной обороны, на фоне того, как страны НАТО спешат увеличить военные расходы. Но, столкнувшись с уменьшением запасов Пентагона, союзники от Европы до Восточной Азии теперь ожидают, что им придется годами ждать получения уже приобретенного оборудования, говорят источники.

Беспокойство по поводу поставок оружия растет, так как разрыв между Вашингтоном и его давними европейскими союзниками углубляется. Трамп упрекнул европейских лидеров за нерешительность в поддержке войны США против Ирана, которая сотрясает Ближний Восток и создает напряжение для мировой экономики. В этом месяце, после комментариев канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Тегеран "унижает" Вашингтон, Пентагон объявил о выводе 5000 военнослужащих из Германии. Трамп предположил, что могут произойти дальнейшие сокращения, в частности в Испании и Италии.

Хотя Пентагон рассматривает возможность перенаправления заказов на Ближний Восток, высокопоставленный представитель Пентагона и НАТО заверил на встрече сторонников Украины в апреле, что поставки в Украину через PURL "будут продолжаться по плану", по словам двух европейских чиновников.

В ответ на вопросы НАТО не прокомментировало обеспокоенность по поводу средств PURL.

Чиновник НАТО заявил, что страны выделили на эту инициативу более 5,5 миллиарда долларов. Чиновник сказал, что союзники "продолжают делать взносы в PURL", включая недавние обещания Норвегии и Канады, добавив, что срочно необходимое американское оружие, оплаченное союзниками, продолжает поступать в Украину и "вносит реальный вклад на поле боя".

Чувство недоверия к PURL выросло на фоне того, как страны-участницы выразили вопросы о том, как Пентагон использует часть средств. В марте газета Washington Post сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о намерении использовать 750 миллионов долларов, предоставленных через PURL, для пополнения запасов американского оружия. Эта сумма поможет пополнить запасы оборудования, предоставленного Украине во время администрации Байдена, а не направлять дополнительную помощь, сообщили многочисленные чиновники.

Чиновники по обе стороны Атлантики поставили под сомнение, не нарушает ли использование денег таким образом ожидания европейцев относительно того, что все их средства пойдут Украине.

"Это программа, которая должна работать по принципу "один к одному": доллар входит, доллар новых возможностей выходит для Европы", – сказал помощник из Сената.

Высокопоставленный чиновник Пентагона не отрицал, что администрация использовала часть финансирования для пополнения собственных запасов. Однако чиновник назвал разговоры о поддержке Украины с союзниками по НАТО "приглашением для Европы наращивать свой промышленный потенциал".

Несколько чиновников, в том числе и те, кто критиковал это соглашение, признали, что PURL помогла поставлять ценное американское оружие Украине на пятый год полномасштабного вторжения россии.

Несколько европейских дипломатов также дали понять, что их страны продолжают поддерживать эту инициативу, которая получила финансирование от союзников, включая Германию, Нидерланды и Эстонию.

Другие страны, такие как Франция и Италия, вместо этого поставляли Украине прямую помощь и европейское оружие отдельно от программы PURL.

По словам представителя Пентагона, список вооружений и возможностей, доступных для закупки в рамках программы, координируется с Украиной, Европейским командованием США и высшим руководством Министерства обороны США, которые оценивают потенциальные риски для боеспособности американских вооруженных сил. Этот список включает вооружение, сходящее с конвейеров американской оборонной промышленности, и оборудование, уже находящееся на вооружении армии.

"Суть в том, что эти решения могут приниматься осознанно и обдуманно, — сказал представитель Пентагона. — Именно это позволяет данный процесс".

Пентагон отказался комментировать конкретные возможности в рамках программы.

Тем не менее, оборудование, предоставляемое через PURL, не соответствует возможностям самого высокого класса, которые запрашивал Киев, сообщили многие источники.

На фоне дефицита перехватчиков PAC-3 для системы ПВО Patriot, ранее в этом году администрация Трампа настаивала на том, чтобы несколько европейских стран направили Украине собственные запасы ракет Patriot, хотя некоторые отказались из-за опасений, что это подорвет их собственную оборону, сообщили два источника, знакомые с частными обсуждениями.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в апреле, что новые средства, выделенные PURL, "чрезвычайно важны" для закупки перехватчиков. "Пожалуйста, также проверьте свои запасы. Нам нужно больше PAC-2 и PAC-3, чтобы создать запас на зиму", — добавил он.

Представитель Пентагона подтвердил, что несколько союзников связались с Министерством обороны США, чтобы подтвердить, что взносы в PURL не перенаправляются на поддержку военных операций США на Ближнем Востоке.

"Мы, по сути, провели все необходимые проверки и смогли подтвердить Конгрессу, что мы очень, очень строго действуем в рамках закона, который, тем не менее, дает нам возможность пополнять запасы, отправляемые в Украину", — сказал представитель Пентагона.

Другой европейский дипломат заявил, что вопросы о программе PURL повлияли на продолжающиеся дебаты среди европейцев о том, сколько американского оружия им следует закупать. "Это усложняет отстаивание сохранения открытых дверей для американского оружия", — сказал дипломат на фоне того, как Европа мобилизует средства на перевооружение.

Между тем, в последние недели Пентагон подвергается критике со стороны законодателей обеих партий, которые требовали от министра обороны США Пита Хегсета объяснить, почему администрация не потратила 400 миллионов долларов, выделенных Конгрессом в этом году на отдельную программу, поставляющую Украине оружие американского производства.