Испания заявила о поддержке переговоров о мире только при участии Украины
Киев • УНН
Франсина Арменголь подчеркнула обязательное участие Украины в решениях о мире. Испания продолжит поддерживать территориальную целостность государства.
Любые решения по завершению войны должны приниматься только при участии Украины. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь, передает УНН.
Детали
По словам Арменголь, международное сообщество должно и впредь поддерживать дипломатические усилия для достижения справедливого мира.
"Мы должны продолжать возвышать свои голоса на международных аренах, чтобы мобилизовать третьи страны и поощрять их поддерживать переговоры о прекращении огня и справедливом и длительном мире в соответствии с международным правом", – заявила она.
В то же время председатель Конгресса депутатов Испании подчеркнула, что Украина должна быть полноценным участником любых переговоров относительно собственного будущего.
"И Украина должна участвовать в каждом решении относительно своего будущего", – подчеркнула Арменголь.
Она также заявила, что Европа продолжает поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
"Европа и Украина хотят мира", – сказала Арменголь.
Во время выступления в Верховной Раде она также подчеркнула, что Испания и впредь будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
