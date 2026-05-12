Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
Ермака еще не вызывали на допрос – адвокат
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
Бывшему главе ОП Андрею Ермаку сообщили о подозрении - САП
"Обновите вашу деятельность и доход": почему банки начинают интересоваться вашими доходами, местом работы и источниками средств
НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок
«Евровидение-2026»: кто фавориты конкурса и какие шансы на победу у Украины
ЕС и Британия ввели новые санкции из-за похищения и "русификации" украинских детей
Возможна ли встреча Зеленского и путина - эксперт объяснил, почему кремль блокирует прямые переговоры
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войны
Испания заявила о поддержке переговоров о мире только при участии Украины

Киев • УНН

Франсина Арменголь подчеркнула обязательное участие Украины в решениях о мире. Испания продолжит поддерживать территориальную целостность государства.

Любые решения по завершению войны должны приниматься только при участии Украины. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь, передает УНН.

По словам Арменголь, международное сообщество должно и впредь поддерживать дипломатические усилия для достижения справедливого мира.

"Мы должны продолжать возвышать свои голоса на международных аренах, чтобы мобилизовать третьи страны и поощрять их поддерживать переговоры о прекращении огня и справедливом и длительном мире в соответствии с международным правом", – заявила она.

В то же время председатель Конгресса депутатов Испании подчеркнула, что Украина должна быть полноценным участником любых переговоров относительно собственного будущего.

"И Украина должна участвовать в каждом решении относительно своего будущего", – подчеркнула Арменголь.

Она также заявила, что Европа продолжает поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Европа и Украина хотят мира", – сказала Арменголь.

Во время выступления в Верховной Раде она также подчеркнула, что Испания и впредь будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Испания приняла 265 тысяч украинцев и обещает продолжать поддержку Украины12.05.26, 14:20 • 1858 просмотров

