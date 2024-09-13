Зеленский обсудил дальнобойные удары по рф с экс-госсекретарем США Помпео

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом глава государства рассказал в X, передает УНН.

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Глава государства поблагодарил Администрацию Президента Соединенных Штатов, Конгресс и весь американский народ за беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украины.

Благодаря поддержке США и помощи в укреплении международной коалиции мы достигаем успехов на поле боя. Но нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает и соответствующее решение будет принято - отметил Зеленский.

Он отметил важность увеличения военной помощи и совместного развития оборонных технологий, а также усиления санкционного давления на Россию и ее союзников - Иран и Северную Корею.

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Во время встречи стороны обсудили реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

Напомним,

На полях встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES) Президент Владимир Зеленский встретился с президентом совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Во время встречи обсудили шаги для реализации всех 10 пунктов Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.