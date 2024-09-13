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Зеленський обговорив далекобійні удари по рф з ексдержсекретарем США Помпео

Зеленський обговорив далекобійні удари по рф з ексдержсекретарем США Помпео

Київ • УНН

 • 21515 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім держсекретарем США Майком Помпео. Обговорили військову та фінансову підтримку США, а також потребу України в далекобійній зброї.

У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. Про це глава держави розповів в X, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував Адміністрації Президента Сполучених Штатів, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України. 

Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене

- відзначив Зеленський. 

Він відзначив важливість збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Зеленський хоче представити мирний план Конгресу США: "Деякі кроки залежать він них"13.09.24, 17:30 • 63097 переглядiв

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Нагадаємо

На полях зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером. Під час зустрічі обговорили кроки для реалізації всіх 10 пунктів Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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