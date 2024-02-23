Зеленский обратился к участникам кинофестиваля "Cinema for Victory"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам первого национального фестиваля фильмов, снятых во время российско-украинской войны, "Cinema for Victory". Видео обращения появилось на ютубканале главы государства, передает УНН.

Я уверен, что мир никогда не забудет Бучу и Мариуполь. Потому что истории трагедий этой войны будут на миллионах экранов, а значит, - в миллиардах сердец. Я уверен, что человечество не потеряет уважения к героизму наших людей. Кино сделает этот героизм легендарным и будет учить, что каждый должен сделать выбор в жизни - этический выбор. Выбор в пользу жизни и справедливости - в пользу Украины. Я уверен, мы сохраним наше единение с миром при любых дезинформационных штормах. Искусство будет на нашей стороне. - заявил Зеленский.

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Президент также отметил, что искусство возвращает к жизни все пройденное, все пережитое и все прочувствованное, и продлевает жизнь правдивых эмоций.

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Справочно

Cinema for Victory - первый в Украине национальный фестиваль фильмов, снятых во время российско-украинской войны.

Фестиваль проводят при поддержке Президента Украины, по инициативе госкино Украины к десятой годовщине вторжения России на территорию Украины и ко второй годовщине полномасштабной войны.

Кинофестиваль направлен на привлечение внимания к войне в Украине и документирование преступлений России против украинцев. На фестивале будут отмечать документалистов, которые средствами кино доказывают необходимость мощной и длительной поддержки Украины международными партнерами.

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