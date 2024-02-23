Зеленський звернувся до учасників кінофестивалю "Cinema for Victory"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників першого національного фестивалю фільмів, знятих під час російсько-української війни, "Cinema for Victory". Відео звернення з’явилось на ютубканалі глави держави, передає УНН.

Я впевнений, що світ ніколи не забуде Бучу та Маріуполь. Бо історії трагедій цієї війни будуть на мільйонах екранів, а отже, – у мільярдах сердець. Я впевнений, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Кіно зробить цей героїзм легендарним і вчитиме, що кожен має зробити вибір у житті – етичний вибір. Вибір на користь життя і справедливості – на користь України. Я впевнений, ми збережемо наше єднання зі світом за будь-яких дезінформаційних штормів. Мистецтво буде на нашому боці.