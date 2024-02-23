Зеленський звернувся до учасників кінофестивалю "Cinema for Victory"
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що фільми, зняті під час російсько-української війни, гарантують, що світ ніколи не забуде трагедії Бучі та Маріуполя, а кінематограф зробить героїзм України легендарним.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників першого національного фестивалю фільмів, знятих під час російсько-української війни, "Cinema for Victory". Відео звернення з’явилось на ютубканалі глави держави, передає УНН.
Я впевнений, що світ ніколи не забуде Бучу та Маріуполь. Бо історії трагедій цієї війни будуть на мільйонах екранів, а отже, – у мільярдах сердець. Я впевнений, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Кіно зробить цей героїзм легендарним і вчитиме, що кожен має зробити вибір у житті – етичний вибір. Вибір на користь життя і справедливості – на користь України. Я впевнений, ми збережемо наше єднання зі світом за будь-яких дезінформаційних штормів. Мистецтво буде на нашому боці.
Деталі
Президент також зауважив, що мистецтво повертає до життя будь що пройдене, все пережите і все відчуте, та подовжує життя правдивих емоцій.
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Довідково
Cinema for Victory – перший в Україні національний фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни.
Фестиваль проводять за підтримки Президента України, за ініціативи держкіно України до десятої річниці вторгнення росії на територію України та до другої річниці повномасштабної війни.
Кінофестиваль спрямований на привернення уваги до війни в Україні та документування злочинів росії проти українців. На фестивалі відзначатимуть документалістів, які засобами кіно доводять необхідність потужної і тривалої підтримки України міжнародними партнерами.
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