Зеленский о встрече с Папой Римским: была позитивной и очень предметной
Киев • УНН
По словам Владимира Зеленского встреча с Папой Франциском была очень содержательной. Он сообщил, что Ватикан много помогает Украине в вопросе возвращения украинских детей, незаконно депортированных россией.
Встреча с Папой Римским Франциском во время визита в Италию была положительной и очень предметной. Ватикан сильно помогает Украине по возвращению украинских детей, которых незаконно депортировала россия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, передает корреспондент УНН.
Прежде всего я очень благодарен Папе за эту встречу. Это не первая наша встреча, она была позитивная и что важно очень предметная. Я встречаюсь не потому, что я в Италии, а потому что Ватикан нам сильно помогает по возвращению детей. Это было мое обращение к Папе Римскому, это было уже давно и они очень помогают
Дополнение
14 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском во время своего визита в Италию, где обсудил российскую агрессию против Украины, роль Ватикана в установлении мира и возвращение похищенных украинских детей.
"Это то же, что делал Гитлер" - Зеленский о предложении путина о переговорах для "завершения" войны14 июня 2024, 14:02 • 26490 просмотров