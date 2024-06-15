Зеленский о встрече с Папой Римским: была позитивной и очень предметной

Встреча с Папой Римским Франциском во время визита в Италию была положительной и очень предметной. Ватикан сильно помогает Украине по возвращению украинских детей, которых незаконно депортировала россия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, передает корреспондент УНН.

Прежде всего я очень благодарен Папе за эту встречу. Это не первая наша встреча, она была позитивная и что важно очень предметная. Я встречаюсь не потому, что я в Италии, а потому что Ватикан нам сильно помогает по возвращению детей. Это было мое обращение к Папе Римскому, это было уже давно и они очень помогают - сказал Зеленский.

Дополнение

14 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском во время своего визита в Италию, где обсудил российскую агрессию против Украины, роль Ватикана в установлении мира и возвращение похищенных украинских детей.

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