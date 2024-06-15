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Зеленський про зустріч з Папою Римським: була позитивною і дуже предметною

Зеленський про зустріч з Папою Римським: була позитивною і дуже предметною

Київ • УНН

 • 31088 перегляди

За словами Володимира Зеленського зустріч з Папою Франциском була дуже змістовною. Він повідомив, що Ватикан багато допомагає Україні у питанні повернення українських дітей, незаконно депортованих росією.

Зустріч з Папою Римським Франциском під час візиту до Італії була позитивною і дуже предметною. Ватикан сильно допомагає Україні щодо повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський  в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24, передає кореспондент УНН.

Передусім я дуже вдячний Папі за цю зустріч. Це не перша наша зустріч, вона була позитивна і що важливо дуже предметна.  Я зустрічаюсь не, тому що я в Італії, а, тому що Ватикан нам сильно допомагає щодо повернення дітей. Це було моє звернення до Папи Римського, це було вже давно й вони дуже допомагають

- сказав Зеленський.

Доповнення

14 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском під час свого візиту до Італії, де обговорив російську агресію проти України, роль Ватикану у встановленні миру та повернення викрадених українських дітей.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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papa-frantsyskПапа Франциск
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